Челябинские лицеисты массово затемпературили. Их проверят на коронавирус

Ученики одного из лицеев Челябинска массово заболели. На занятия не пришли девять второклассников. У всех поднялась температура, начался кашель и разболелась голова. Региональные власти решили проверить детей на коронавирус.

«Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус. Соответствующее поручение мною дано», — написала на своей странице в Facebook первый вице-губернатор Ирина Гехт.

На данный момент в Челябинской области ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией не выявили. Как сообщило агентство Ura.ru, губернатор Алексей Текслер 18 марта проведет заседание регионального оперативного штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса.

По состоянию на 18 марта в России медики выявили 114 случаев заражения 2019-nCoV. Более 116 тысяч россиян прошли обследование на коронавирус. Пять человек уже выздоровели. Чтобы не допустить распространения инфекции, российские власти закрыли границы для иностранцев. По всей России запретили массовые мероприятия. 23 марта все российские школьники из-за коронавируса отправятся на трехнедельные каникулы.