Челябинские хирурги сделали двухлетней девочке новый желудок

Выяснилось, что девочка случайно выпила концентрированную уксусную кислоту. В результате она получила ожог пищеварительной системы и кожи.

Врачам пришлось сформировать малышке новый желудок из тонкого кишечника, так как старый был слишком сильно поврежден воздействием уксуса.

Сейчас девочку выписали из больницы. Она провела там около двух месяцев, больше половины всего времени — в реанимации.