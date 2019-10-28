Челябинские гаишники поймали пьяного депутата за рулем
В Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали депутата районного собрания Каслинского района Валерия Ласькова, который управлял автомобилем, будучи навеселе. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По словам инсайдеров, во время задержания выяснилось, что срок действия прав депутата истек, и он его не продлил. Теперь Ласькову грозит либо административный арест, либо 30-тысячный штраф. Судебное заседание назначено на 31 октября.
Уточняется, что до 2014 года Ласьков являлся депутатом горсовета, затем он избрался в собрание района. Сейчас он руководит муниципальным кабельным телеканалом «Касли-информ».