Челябинские гаишники поймали пьяного депутата за рулем

По словам инсайдеров, во время задержания выяснилось, что срок действия прав депутата истек, и он его не продлил. Теперь Ласькову грозит либо административный арест, либо 30-тысячный штраф. Судебное заседание назначено на 31 октября.

Уточняется, что до 2014 года Ласьков являлся депутатом горсовета, затем он избрался в собрание района. Сейчас он руководит муниципальным кабельным телеканалом «Касли-информ».