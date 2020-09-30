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    30 сентября 2020, 17:00

    Челябинские фонари будут измерять загрязнение воздуха

    Анастасия Кременчугская

    В Челябинске начинают внедрять систему умного освещения. До конца года в городе установят новые фонари, которые будут фиксировать загрязнения в воздухе. Об этом сообщил «Царьград».

    Отмечается, что система с помощью специальных датчиков измеряет параметры воздуха и при превышении нормативов автоматически оповещает надзорные органы.

    Пилотный для региона проект реализуется при поддержке минэкологии Челябинской области в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

    Новости SMI.FM