Челябинские фонари будут измерять загрязнение воздуха

Отмечается, что система с помощью специальных датчиков измеряет параметры воздуха и при превышении нормативов автоматически оповещает надзорные органы.

Пилотный для региона проект реализуется при поддержке минэкологии Челябинской области в рамках федеральной программы «Чистый воздух».