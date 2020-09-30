Челябинские фонари будут измерять загрязнение воздуха
В Челябинске начинают внедрять систему умного освещения. До конца года в городе установят новые фонари, которые будут фиксировать загрязнения в воздухе. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что система с помощью специальных датчиков измеряет параметры воздуха и при превышении нормативов автоматически оповещает надзорные органы.
Пилотный для региона проект реализуется при поддержке минэкологии Челябинской области в рамках федеральной программы «Чистый воздух».