Челябинские акушеры изрезали новорожденной лицо и обвинили в этом мать

Акушеры порезали лицо девочке при кесаревом сечении. В этом врачи обвинили роженицу: мол, сильно дергалась. Порез обработали зеленкой и оставили так.

Роды должны были быть естественными, рассказала мать роженицы, 19-летней Дарьи из Верхнего Уфалея. Но в последний момент ребенок перевернулся и врачи решили делать кесарево сечение. Дарье ввели анестезию, но когда приступили к операции и сделали первый надрез, роженица закричала, что ее режут по живому. После этого врачи делали ей укол в вену. Дарья заснула.

«Внучка родилась в 21:50, и нам ее показали с разрезом на щечке. Врачи сказали снохе: „Меньше надо было дергаться!“. Порез обработали зеленкой и все», — утверждает бабушка новорожденной девочки. Ее слова привел челябинский сайт «Первый областной».

Источник фото: «Первый областной»

Молодая мама и ее новорожденная дочь все еще в роддоме. У Дарьи держится высокая температура. Ее перевели в отдельную палату, но там холодно. Обогреватель дали только после настойчивой просьбы. Женщине дают антибиотики, но при этом приносят ребенка на кормление грудью.

Ни в больнице, ни в региональном Минздраве ситуацию пока никак не прокомментировали. Новорожденная и ее мама остаются в роддоме.