Челябинская школьница придумала историю с нападением на нее
В Челябинске местные правоохранители проверили информацию о нападении с ножом на семилетнюю девочку. Она оказалась ложной, передает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По данным издания, родители девочки вызвали полицейских накануне днем. Их дочь вернулась после прогулки в слезах и рассказала, что на нее напал неизвестный мужчина с ножом. Оказалось, что школьница выдумала историю с нападением из-за того, что боялась родительского наказания за сломанный самокат.