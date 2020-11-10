Челябинская школьница придумала историю с нападением на нее

По данным издания, родители девочки вызвали полицейских накануне днем. Их дочь вернулась после прогулки в слезах и рассказала, что на нее напал неизвестный мужчина с ножом. Оказалось, что школьница выдумала историю с нападением из-за того, что боялась родительского наказания за сломанный самокат.