Челябинская медсестра умерла от COVID-19

«При личном участии Татьяны Мироновой отделение с достоинством пережило несколько серьезных вспышек инфекционных заболеваний. В этом году медик одной из первых включилась и в борьбу с коронавирусной инфекцией. Указом президента России она была награждена медалью Луки Крымского», — приводит издание текст сообщения ведомства.

У умершей медсестры остались трое детей и четверо внуков. Она была настоящим профессионалом, ее уважали коллеги, любили и ценили пациенты. Миронова делилась своим опытом и знаниями с молодыми медиками.

С начала пандемии в Челябинской области выявили 17 223 случая COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV в регионе умерли 147 человек.