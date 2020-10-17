Челябинская медсестра умерла от COVID-19
Старшая медсестра Татьяна Миронова, которая работала в инфекционном отделении городской больницы №8 Челябинска, умерла от COVID-19. Женщине было 57 лет. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
«При личном участии Татьяны Мироновой отделение с достоинством пережило несколько серьезных вспышек инфекционных заболеваний. В этом году медик одной из первых включилась и в борьбу с коронавирусной инфекцией. Указом президента России она была награждена медалью Луки Крымского», — приводит издание текст сообщения ведомства.
У умершей медсестры остались трое детей и четверо внуков. Она была настоящим профессионалом, ее уважали коллеги, любили и ценили пациенты. Миронова делилась своим опытом и знаниями с молодыми медиками.
С начала пандемии в Челябинской области выявили 17 223 случая COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV в регионе умерли 147 человек.