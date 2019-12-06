Челябинская компания использовала тонны просроченного мяса для выработки полуфабрикатов
Сотрудники Россельхознадзора выявили, что одно из челябинских предприятий пустило около 13,5 тонн просроченного мяса на выработку полуфабрикатов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
В ведомстве заметили, что компания, которая использовала просроченное сырье, позиционирует себя лидером оптовых продаж мясной продукции в области. Россельхознадзор установил, что первого декабря была переработана баранина, чей срок годности истек 17 ноября, а 28 ноября на переработку пустили мясо, срок годности которой истекал в этот же день.
«Сырье отправлено на переработку для выработки мясных полуфабрикатов с последующей реализацией через свои магазины», — добавили в пресс-службе.