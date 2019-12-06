Челябинская компания использовала тонны просроченного мяса для выработки полуфабрикатов

В ведомстве заметили, что компания, которая использовала просроченное сырье, позиционирует себя лидером оптовых продаж мясной продукции в области. Россельхознадзор установил, что первого декабря была переработана баранина, чей срок годности истек 17 ноября, а 28 ноября на переработку пустили мясо, срок годности которой истекал в этот же день.

«Сырье отправлено на переработку для выработки мясных полуфабрикатов с последующей реализацией через свои магазины», — добавили в пресс-службе.