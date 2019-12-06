  • Челябинская компания использовала тонны просроченного мяса для выработки полуфабрикатов

    06 декабря 2019, 11:17

    Артур Блянихов

    Сотрудники Россельхознадзора выявили, что одно из челябинских предприятий пустило около 13,5 тонн просроченного мяса на выработку полуфабрикатов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

    В ведомстве заметили, что компания, которая использовала просроченное сырье, позиционирует себя лидером оптовых продаж мясной продукции в области. Россельхознадзор установил, что первого декабря была переработана баранина, чей срок годности истек 17 ноября, а 28 ноября на переработку пустили мясо, срок годности которой истекал в этот же день.

    «Сырье отправлено на переработку для выработки мясных полуфабрикатов с последующей реализацией через свои магазины», — добавили в пресс-службе.