Челябинская больница лишилась травматологов. Еще одно массовое увольнение

Травматологи городской больницы № 6 Челябинска написали заявления об увольнении. Медики не захотели дальше работать в тяжелых условиях за низкую зарплату.

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«В травмпункте уволились сразу три врача-травматолога, дежурить некому. На приеме с 08:00 до 16:00 часов работают два старых травматолога, им под 60 лет, они уже не в состоянии дежурить, они обеспечивают только дневную работу», — рассказал порталу 74.ru один из врачей медучреждения, попросивший не называть его имени.

Собеседник отметил, что в ночную смену на дежурство выходят хирурги без лицензии и травматологического сертификата.

По данным врача, несколько травматологов также ушли и из других служб. В больнице сложилась патовая ситуация. Главврач даже после предписания не повышает зарплату, не выдает стимулирующих выплат и не доплачивает за стаж.

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В апреле, после перехода на новую оплату труда, многие врачи этой больницы недосчитались денег. Они написали обращения в прокуратуру, в СК, в трудовую инспекцию и рассказали о ситуации главе региона. По результатам проверок главврачу выдали предписание об устранении нарушений. После первого скандала в мае заявления об увольнении написали восемь сотрудников больницы.