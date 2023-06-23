Общество 23 июня 2023, 12:46 Челябинск вошел в список самых солнечных городов России

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Аналитики «Яндекс.Погоды» выяснили, какие российские города имели самое большое количество солнечных дней с марта по май 2023 года. Исследование опубликовал ТАСС.

В Челябинске за этот период зафиксировали 63 ясных дня, в Омске — 57 дней, в Самаре — 53 дня, написало ИА НСН.

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Меньше всего солнечных дней оказалось в Красноярске, Воронеже и Новосибирске. Что же касается дождей, то чаще всего они шли в Ростове-на-Дону, Воронеже и Москве.