Челябинка спела «первое, что в голову пришло», на вокзале и стала звездой TikTok

Вилена Мурзина из Челябинска спела отрывок из оперы «Князь Игорь» на городском вокзале и покорила сердца пользователей, собрав миллионы лайков в TikTok. Вилена рассказала «360», что играет в КВН и преподает вокал.

Ролик, который уже набрал уже почти три миллиона лайков, был записан вечером 3 мая. Вилена призналась, что не собиралась записывать видео. Она решила спеть на вокзале, потому что ей понравилась акустика.

«Я решила первое, что пришло в голову, спеть. Ребята уже сами решили снять. Я никого это не просила снимать. Они сняли и сказали: вот, попробуй выложить, может, зайдет. И зашло», — рассказала девушка.

Охранники на вокзале были не против такого перформанса. Понравилось и самой девушке, которая после этого записала еще одно видео с пением. В комментариях пользователи отметили, что у Вилены прекрасный голос. В Челябинске ее уже начали узнавать на улицах.

Вилена мечтает стать певицей. Она занимается музыкой с детского сада, получила высшее музыкальное образование и сейчас преподает вокал.

Блогер из Владивостока ранее решил продать кожу на шее под рекламу в виде татуировок. Он рассказал «360», что его сподвигло на такой поступок.