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    04 сентября 2020, 10:47

    Челябинец умер во время хоккейной тренировки

    Артур Блянихов

    В ледовом дворце «Уральская Молния» во время хоккейной тренировки умер житель Челябинска. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «Команда арендовала лед для тренировки после работы. Мужчине 1963 года рождения стало плохо», — рассказал депутат челябинской гордумы Денис Лапотышкин.

    По его словам, фельдшер оказал мужчине своевременную помощь, и он пришел в себя. Бригада неотложки прибыла в течении 10 минут, однако челябинцу вновь стало плохо. Медики не смогли его спасти. По предварительной информации, он мог умереть из-за сердечного приступа.

    Новости SMI.FM