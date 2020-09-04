Челябинец умер во время хоккейной тренировки

«Команда арендовала лед для тренировки после работы. Мужчине 1963 года рождения стало плохо», — рассказал депутат челябинской гордумы Денис Лапотышкин.

По его словам, фельдшер оказал мужчине своевременную помощь, и он пришел в себя. Бригада неотложки прибыла в течении 10 минут, однако челябинцу вновь стало плохо. Медики не смогли его спасти. По предварительной информации, он мог умереть из-за сердечного приступа.