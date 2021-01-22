Челябинец разместил объявление о продаже крещенской воды

«Средства, вырученные от продажи данной воды, идут на строительство церкви в поселке Тургояк, рядом с Великим озером», — говорится в объявлении.

Епископ Зеленоградский Савва (Титунов) написал в своем Telegram-канале, что мысль о продаже крещенской воды неприемлема.

«В последние годы в дни празднования Богоявления <…> эпизодически поступают обращения с информацией о том, что в отдельных епархиях или приходах бутилированная святая вода распространялась за пожертвования», — обратил внимание епископ.