Челябинец потребовал с бывшей супруги вернуть деньги за новую грудь

Суд в Челябинске рассматривает дело о разделе имущества между супругами. Муж хочет вернуть часть кредита, взятого на увеличение груди жены. Об этом Ura.ru сообщил адвокат супруга Александр Щербинин.

Сумма кредита на операцию по увеличению груди составила около 200 тысяч рублей. Житель Челябинска «посчитал несправедливым, что продолжает оплачивать новый облик уже бывшей жены», заявил его адвокат.

Супруга, напротив, доказывает, что сделала операцию под давлением мужчины.

«Супруги радовались новой внешности жены около года, пока не решили расторгнуть семейные отношения. Я пока не знаю тонкостей, возможно, следует учитывать износ или гарантийные обязательства таких изделий, но супруг желает разделить данный кредит на двоих», — пояснил Щербинин.

Он добавил, что устоявшейся практики по таким делам нет, и суд может принять сторону любого их супругов.

Ранее в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда разъяснили некоторые правила раздела недвижимости после развода. Не подлежит разделу имущество, полученное одним из супругов в дар, в наследство или благодаря другим безвозмездным сделкам.