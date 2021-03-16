Челябинец попал под суд, раскидав эротические фото бывшей возлюбленной во дворе ее дома

В Челябинске перед судом предстал 48-летний мужчина, который из мести раскидал эротические фото своей бывшей возлюбленной около ее дома. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что после расставания женщина сменила номер телефона и заблокировала бывшего бойфренда в соцсетях. В отместку мужчина раскидал интимные снимки экс-подруги перед подъездом ее дома, а также оставил их под дворниками ее машины.

Многие соседи увидели непристойные фотографии. Челябинца осудили за нарушение неприкосновенности частной жизни. Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.