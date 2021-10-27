Челябинец перепугал соседей фигурами назгулов у себя на заборе

Житель Челябинска, очень любящий творчество Толкиена, а особенно «Властелина колец», украсил свой забор фигурами назгулов. Теперь пять черных мрачных статуй пугают его соседей, но мужчине все очень нравится и останавливаться он не собирается.

Креативного толкиениста зовут Юрий Попов, ему 33 года, он живет в поселке Круглое, расположенном по пути к аэропорту, написало местное издание 74.ru.

По словам скульптора-самоучки, ему всегда хотелось, чтобы у его дома был необычный забор, а то у многих просто профлист или кирпич, а в этом нет ничего интересного.

«Я вообще люблю сказки, в частности, „Гарри Поттера“ и особенно „Властелина колец“, поэтому персонажи взяты оттуда», — пояснил он.

Попов добавил, что когда придумывал, как именно украсить забор, понял, что статуи будет сделать слишком дорого, поэтому в целях экономии выбрал вариант сделать назгулов из мешковины, вымоченной в цементе. Материал мужчина закреплял на подготовленных каркасах.

Челябинец добавил, что соседи теперь крестятся, когда проходят мимо его забора, а ему самому хотелось бы в будущем усовершенствовать назгулов и сделать так, чтобы их лица светились в темноте.