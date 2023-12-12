Общество 12 декабря 2023, 12:22 «Чек Индекс»: в Москве стали чаще покупать натуральную черную икру

Читать 360tv в

Жители и гости Московского региона стали чаще покупать натуральную черную икру. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического ресурса «Чек Индекс», сообщила «Москва 24».

По данным специалистов, число покупок настоящей черной икры в декабре увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим месяцем. Красной икры — на 24%.

Реклама

Эксперты отметили, что натуральный продукт чаще всего приобретают в специализированных магазинах, имитированный — в сетевых торговых точках.