Общество 12 января 2024, 11:25 «Чек Индекс»: лотереи вошли в топ покупок, которые в Москве совершали за минуты до Нового года

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Специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» составили топ покупок, которые совершались в российской столице за пять минут до Нового года. Данные исследования опубликовала «Москва 24».

На первом месте расположились лотерейные билеты со средним чеком в 820 рублей. За ними следует оплата в онлайн-магазине (2960 рублей). На третьей позиции оказались платежи за жилищно-коммунальные услуги (7250 рублей).

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Закрывают список пополнение баланса телефона (790 рублей), а также приобретение курсов и тренингов в Сети (3400 рублей).