Эксклюзив 07 апреля 2023, 20:24 «Чей сервал, мы знаем». Школьники обнаружили труп хищной кошки на детской площадке в Митине Школьники в Митине нашли труп сервала на детской площадке

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В Москве в районе Митино школьники, гулявшие на детской площадке, обнаружили в кустах мертвого сервала. Их мать Марина Тоцкая рассказала «360» об этом происшествии.

Женщина объяснила, что ее дети наткнулись на мертвое животное во время прогулки. По ее словам, оно лежало в кустах прямо на детской площадке. Его было «невозможно не обнаружить», сказала она.

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«Он выглядел, как будто спит кошка. Они (дети — прим. ред.) его расковыряли, они отодрали от него траву и нашли его там», — сказала Марина.

После этого дети связались с ней и рассказали о находке. Женщина вышла к ним, позвала дворников. Те привезли контейнер, поместили в него кошку и отвезли к ветеринару. Ни чипа, ни клейма на животном не было.

Тоцкая также рассказала, что эта новость очень быстро распространилась по всему району. Поэтому уже удалось выяснить, кто хозяин сервала, и передать информацию полицейским.

«Чей сервал, мы знаем. <…> Он не хочет пока общаться», — сказала собеседница «360».

От чего умерла дикая кошка и почему ее выбросили на детской площадке, пока неизвестно. Выяснением обстоятельств займется прокуратура.

В ведомстве рассказали, что тело хищника сейчас находится в ветеринарной клинике, врачи установят причину смерти.