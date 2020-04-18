Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед ее консульством

Министерство иностранных дел Чехии передало в российское посольство ноту из-за демонстрации, которая прошла перед зданием генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге.

По словам официального представителя МИД Чехии Зузаны Штиховой, перед зданием демонстранты размахивали транспарантом с нецензурной лексикой и подожгли дымовые шашки. Полиция задержала и оштрафовала одного человека.

«К сожалению, полиция не проинформировала генерального консула о своих действиях и разрешении инцидента. В связи с этим в МИД России была направлена официальная нота», — приводит РИА «Новости» слова представителя чешского министерства.

То же самое случилось ранее перед посольством Чехии в Москве.

Ранее сообщалось, что муниципалитет одного из районов Праги 3 апреля снял памятник маршалу Ивану Коневу. СК России уже завел уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично». Глава МИДа России Сергей Лавров назвал это решение циничным и возмутительным.

С просьбой передать памятник России к чешскому министру обороны Лубомиру Метнару обратился Сергей Шойгу. Он заявил, что Россия заплатила огромную цену за освобождение Европы, только при освобождении Праги потеряв 50 тысяч советских солдат.