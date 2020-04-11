Чехи отказались отдать России снесенный памятник Коневу. Но посвященная маршалу инсталляция все-равно появится в Москве

10 апреля возле генштаба ВС России появится именная Звезда Героя, посвященная Ивану Коневу. Инсталляцию разместят там при поддержке Министерства обороны страны, сообщила пресс-служба проекта гражданской инициативы «Звезда Героя».

Источник фото: гражданская инициатива «Звезда Героя»

Звезда оснащена специальным QR-кодом — просканировав его, каждый желающий сможет узнать информацию о подвигах маршала. Совершенно новый подход к патриотическому воспитанию в России наглядно демонстрирует связь поколений через современные технологии.

Уникальный формат позволит в легкой интерактивной манере напомнить подрастающему поколению о подвигах их соотечественников и подчеркнуть неоценимый вклад Героев в Победу пресс-служба проекта гражданской инициативы «Звезда Героя».

В пресс-службе отметили, как важно не забывать о мощном, всепобеждающем духе единства, которые передавался из поколения в поколение. Там отметили, что россияне во все тяжелые времена вставали плечом к плечу, самоотверженно сражаясь за свободу и независимость родной земли, отстаивая самое важное — исторические, духовные, семейные ценности, веру в доброе и искренность.

Гражданская инициатива поблагодарила всех представителей чешской общественности, которые возмутились вопиющими действиями тех, кто владеет „имуществом района Прага-6“ за сохранность в своих сердцах памяти, чести и уважения. Именно там раньше стоял памятник маршалу, которые недавно демонтировали. Когда Сергей Шойгу обратился к властям страны с просьбой вернуть памятник России, они ответили, что не имеют к нему никакого отношения. Ответственность за демонтаж несет муниципалитет Праги-6, и именно им принадлежит монумент.