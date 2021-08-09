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    09 августа 2021, 10:16

    Чечню отделили от России на украинских картах Apple

    Александр Блинов

    Российская Чечня показывается на украиноязычных картах Apple Maps как «Чеченская Республика Ичкерия»*, которая причислена в РФ к террористическим организациям. На это обратили внимание владельцы «яблочных» устройств, сообщило РИА «Новости».

    Чечню отделили от России на украинских картах Apple

    Пользователи заметили, что при переключении iPhone на украинский язык на картах отображается неправильное название республики. Оно использовалось в 1990-х во время конфликта. И исчезло в 2000 году, сразу после окончания Второй чеченской войны.

    Люди, которые занимались локализацией карт Apple на украинский, использовали такое же название для Чечни, как и боевики, желавшие отделить ее территорию от России.

    Украинские депутаты еще в 1995 году выступали за признание Чеченской Республики Ичкерия*. Ее представительства существовали в нескольких странах на постсоветском пространстве, хотя она не была признана ни одной из стран, входящих в состав ООН. Россия не признавала ЧРИ* , так как считала ее территорию частью Чеченской Республики в своем составе.

    В 2019 году возник скандал из-за «нероссийского» отображения Крыма на картах Apple.

    * Запрещенная на территории РФ террористическая организация