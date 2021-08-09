Чечню отделили от России на украинских картах Apple

Российская Чечня показывается на украиноязычных картах Apple Maps как «Чеченская Республика Ичкерия»*, которая причислена в РФ к террористическим организациям. На это обратили внимание владельцы «яблочных» устройств, сообщило РИА «Новости».

Пользователи заметили, что при переключении iPhone на украинский язык на картах отображается неправильное название республики. Оно использовалось в 1990-х во время конфликта. И исчезло в 2000 году, сразу после окончания Второй чеченской войны.

Люди, которые занимались локализацией карт Apple на украинский, использовали такое же название для Чечни, как и боевики, желавшие отделить ее территорию от России.

Украинские депутаты еще в 1995 году выступали за признание Чеченской Республики Ичкерия*. Ее представительства существовали в нескольких странах на постсоветском пространстве, хотя она не была признана ни одной из стран, входящих в состав ООН. Россия не признавала ЧРИ* , так как считала ее территорию частью Чеченской Республики в своем составе.

В 2019 году возник скандал из-за «нероссийского» отображения Крыма на картах Apple.

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация