Чечня первой в России завершила перепись населения на 100%

Чечня первой из всех регионов завершила Всероссийскую перепись населения, которую прошли 100% жителей республики. Об этом сообщил глава Чеченстата Рамзан Дигаев, на которого сослалось РИА «Новости».

«Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100% перепись населения», — сказал глава ведомства.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Принять участие можно онлайн, заполнив анкету на портале госуслуг, или посетив переписной пункт. В отдаленных и труднодоступных уголках страны перепись и началась досрочно и закончится позже — 20 декабря.

Переписчики также работают в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево. Ищите их в зоне вылета.

Пройти перепись можно и в космосе. Ранее в ней приняли участие российские космонавты на МКС. Петр Дубров и Антон Шкаплеров ответили на вопросы во время сеанса связи с Центром управления полетами.

Ранее «360» ответил на самые распространенные вопросы о переписи, которая продлится еще неделю.