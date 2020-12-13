Чечня пережила пять землетрясений за сутки

Очередное землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Чечне в 16:36. Оно уже пятое за сутки, рассказали в спасательном ведомстве региона.

«По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16:36 по Москве 13 декабря на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе», — приводит РИА «Новости» текст сообщения регионального МЧС.

В ведомстве добавили, что это пятое землетрясение за сутки. Все началось сразу после полуночи. Тогда магнитуда составила 5,6. Подземные толчки повторились в 14:40 (магнитуда 4,1 балла), в 15:08 (3,1), в 16:05 (3,8) и 16:36 (2,9).

Эпицентры всех подземных толчков находились в одном районе. Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.