Чеченцы спасли женщину от избиения в Москве

Уроженец Таджикистана ударил по лицу жительницу Москвы. Избиение женщины удалось остановить троим чеченцам, а нападавшего отправили в СИЗО.

Конфликт уроженца Таджикистана Михаила Гарибшоева с прохожим произошел вечером 17 ноября. Тогда мужчина начал избивать своего обидчика у станции метро «Крылатское». В ситуацию вмешалась 39-летняя москвичка Евгения Журавлева.

Женщина сделала замечание Гарибшоеву, но в ответ получила удар в лицо. В результате Журавлева упала и сломала руку. Также у пострадавшей медики диагностировали сотрясение мозга.

Избиение женщины удалось остановить троим молодым людям. Как уточнило РИА «Новости», Сайдаш Капланов, Адам Дамаев и Ваха Гериханов оказались чеченцами. Гарибшоев убежал еще до приезда правоохранителей и скорой, но его смогли поймать. Журавлеву отправили в больницу.

Арестованного мужчину обвинили в хулиганстве. Он пробудет под стражей до 18 января 2022 года. За избиение людей Гарибшоеву грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.