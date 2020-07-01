Чеченцы пожаловались на мэра Ниццы. Им не понравилось, что он причислил их к наркоторговцам

Чеченцы пожаловались на мэра французского города Ницца за его слова об истинной причине столкновений с представителями других общин. По некоторым данным, на градоначальника написали сотни жалоб.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози 16 июня в одном из интервью сказал, что чеченцы борются с представителями других общин только для того, чтобы получить монополию на рынке наркотиков. Чеченцев оскорбило это заявление, и они подали более 50 жалоб на Эстрози. При этом прокурор города Ксавье Боном отметил, что, по некоторым данным, речь идет примерно о 400 жалобах, передает сайт Le Parisien.

Свое мнение о ситуации Эстрози высказал 16 июня на фоне массовых столкновений между чеченцами и африканцами в Дижоне. После этого его представители связались с чеченскими общинами в Ницце и предложили обсудить сложившуюся ситуацию. Во время встречи Эстрози отказался извиняться за свое заявление.

Беспорядки в Дижоне начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за неподтвержденное жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. Местные СМИ сообщили, что 15 июня 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона с оружием. Тогда в столкновениях пострадали 11 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.