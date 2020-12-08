Чеченский журналист назвал обезглавившего учителя во Франции террориста «жертвой провокации»

«Абдулах Анзоров стал жертвой провокации. <…> Для семьи Анзоровых это большая утрата, ведь они сегодня прощаются с членом семьи, который был в самом расцвете сил и не успел осуществить многие планы. Абдулах был богобоязненным юношей и не отличался какой-либо агрессивностью, отмечают родственники. И инцидент не произошел, если бы не открытая исламофобская провокация и давление на чувства верующих, говорят здесь», — заявил за кадром Керимов.

Корреспондент подчеркнул, что Анзоров «не смог совладать с задетыми чувствами».

Французская полиция обвиняет Абдулаха Анзорова в убийстве и обезглавливании учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. По версии правоохранительных органов, юноша совершил преступление после того, как преподаватель показал на занятиях своим ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.