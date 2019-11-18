Чеченский полицейский пошутил о пользе пистолета для воспитания

Начальник ОМВД по городу Аргун в Чечне Алихан Цакаев опубликовал в Instagram пост, в котором поделился размышлениями об использовании пистолета для воспитательной беседы.

Цакаев опубликовал пост, в котором говорится, что «учеными доказано, что щелчок предохранителя на пистолете заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу почти со 100% гарантией меняет взгляды человека на жизнь». Полицейский не добавил комментария от себя, но сопроводил пост смеющимся смайликом.

Судя по комментариям, подписчики Цакаева оценили шутку. Большинство из них ответило на пост смеющимися смайликами, а некоторые и вовсе призвали проверить мнение ученых.

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На публикацию обратил внимание блогер Тумсо Абдурахманов. Он разместил скрин поста в своем Telegram-канале и вспомнил цитату из стихотворения Лермонтова о том, что это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Цакаев опубликовал пост три дня назад, однако он привлек внимание общественности только сейчас. Теперь подписчики проверяют полицейского, не испугается ли он резонанса и не удалит пост.