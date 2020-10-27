Чеченский министр предупредил Макрона об угрозе гражданской войны из-за слов о мусульманах

Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по поводу карикатур на пророка Мухаммеда может привести к гражданской войне. Об этом в беседе с «360» заявил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Он отметил, что полностью поддерживает заявление муфтия республики Салаха-Хаджи Межиева, который в минувший понедельник, 26 октября, назвал Макрона террористом.

«Я считаю, что это не только мнение муфтия и чеченского народа. Это концентрированное мнение всего исламского мира. Я бы посоветовал господину Макрону немного заняться статистикой и историей своего народа и вспомнить, какую лепту внесли мусульмане для становления пяти французских республик», — заявил министр.

Умаров напомнил, что еще в XVIII веке, во время Великой французской революции, появился национальный девиз «Свобода, равенство и братство», который имеет силу до сих пор. Однако своими действиями Макрон нарушает эту историческую традицию.

«Макрон поставил свою страну на грань гражданской войны. 15% французского населения — мусульмане. Поэтому руководству Франции стоит выйти на диалог с теми странами, где исповедующие ислам дружно уживаются с остальными конфессиями. В частности, с Россией. Провести консультации и навести порядок в своей стране, а не делать жизнь мусульман невыносимой», — подчеркнул Умаров.

По его словам, если не сделать этих шагов, то все это может привести к необратимому социальному взрыву, о котором будет переживать весь мир.

Осудил позицию президента Франции и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он призвал европейского лидера прекратить нападки на ислам и подчеркнул, что подобные действия только подталкивают людей на путь террора.

На минувшей неделе в пригороде Парижа 18-летний чеченец Абдулах Анзоров обезглавил школьного учителя Самюэля Пати. Преподаватель показывал своим ученикам скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Во время задержания полиция застрелила юношу.

После убийства во Франции прошли акции в защиту свободы слова и поддержку учителей. Карикатуры спроецировали на стену ратуши города Монпелье. В ближайшее время их пообещали издать отдельной книгой.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с большой речью, в которой заявил о необходимости освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей. Он подчеркнул, что намерен вместе с Советом мусульман создать организацию, которая позволит создать «просвещенный ислам». Соответствующий законопроект европейский лидер пообещал представить 9 декабря.

Слова Макрона вызвали резкую критику в ряде мусульманских стран, где призвали к бойкоту европейских товаров. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рекомендовал европейскому коллеге «лечить психику» и обвинил его в создании «антиисламской системы».