Чеченка обвинила родителей в пытках и «изгнании джинна». Власти назвали это абсурдом и вбросом

По словам Аминат, отец неоднократно надевал на нее наручники, связывал ноги, заклеивал рот скотчем и делал уколы транквилизатора. В апреле прошлого года ей удалось сбежать, а российское ЛГБТ-сообщество помогло девушке уехать из России.

Это не первый случай, когда в Сети появляются слухи о таких практиках, которые якобы применяют в случаях, когда поведение человека не соответствует традиционным мусульманским нормам.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал случай. По его словам, это «очередные громкие инсинуации». Как он сказал телеканалу «360», такие «абсурдные новости», связанные с ЛГБТ-сообществами, специально «вбрасываются в медиапространство».

Уже говорить о геях мужского пола, видимо, скучно. Теперь перешли на чеченских женщин. Но мы не позволим оскорблять наших женщин Джамбулат Умаров министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Он также рассказал, что традиционная исламская медицина допускает чтение Корана в лечебных целях еще со времен пророка Мухаммада, а позже и великого арабского целителя Абу Али ибн Сины, известного также как Авиценна.

Грозный. Чечня. Источник фото: Pixabay

«Это уже тысячу раз и десятки тысяч раз доказано, что чтение Корана является целебным», — указал министр.

Выражаться можно как угодно, но чтение Корана в определенной обстановке, ситуации, с определенными беседами действительно входит в терапию традиционной исламской медицины. Но никаких избиений палками, пыток и прочих вещей, выдуманных нашими противниками, которые очень любят смаковать эту тему и сравнивать нашу Республику с какой-нибудь Средневековой Испанией, где инквизиторы измывались над своими жертвами Джамбулат Умаров министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

Умаров заявил, что случай Лорсановой — очередная ложь, спровоцированная, предположительно, подставными людьми, которые сносно разговаривают на чеченском. По словам министра, они специально обращаются в различные инстанции и раздувают свои «ЛГБТ-дела».

«Уже сколько лет мы с вами насыщаемся подобной дезинформацией, которая ничем другим, как оскорблением чеченского народа, не продиктована. Сами посудите, каждый январь последних нескольких лет обязательно идет вброс, обязательно ЛГБТ, обязательно чьи-то жалобы, обязательно попытка бросить на Чеченскую Республику мрак Средневековья», — указал Умаров и добавил, что подобные вбросы для Чеченской Республики давно не сенсация.