Чебоксары получат более 950 млн рублей на развитие жилищного строительства

Глава администрации города Алексей Ладыков отметил, что в рамках еженедельной планерки, региональное министерство строительства и застройщики выполнили серьезную работу по привлечению средств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«До конца первого квартала следующего года необходимо провести конкурсные процедуры и определиться с подрядчиками, которые приступят к строительным работам», — отметил Ладыков.

Он поручил в течение недели разработать паспорт проекта, а также определиться с мероприятиями, уточнить круг ответственных и обозначить сроки.