Общество 25 апреля 2023, 16:12 Чат-бот отнес сферы цифровизации и новых технологий к востребованным профессиям будущего

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Искусственный интеллект выявил профессии, которые не потеряют своей актуальности и останутся востребованы в будущем. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Одними из самых актуальных останутся сферы, связанные с новыми технологиями и цифровизацией. Также в будущем вырастет спрос на специалистов в области экологии, это связано с необходимостью разработки мер для сохранения природных ресурсов.

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Кроме того, чат-бот предсказал увеличение спроса в России на дизайнеров и деятелей культуры.