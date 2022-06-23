Чат-бот «Лиза Алерт» появился во «ВКонтакте» для облегчения поиска пропавших людей

В одной из самых популярных российских соцсетей, «ВКонтакте», появился чат-бот «Лиза Алерт». Его главная цель — ускорение любой коммуникации при поиске людей. Плюс он поможет в популяризации работы отряда, больше пользователей смогут узнать о том, чем он занимается, что потенциально может увеличить число желающих вступить в ряды волонтеров, которые хотят помогать в поисковых работах.

Чат-бот стал результатом объединения усилий «ВКонтакте», отряда «Лиза Алерт» и оператора мобильной связи «Билайн». Сейчас бот работает в официальном сообществе «Лиза Алерт». Через него можно будет вступить в ряды добровольцев в разных регионах страны. Это снизит нагрузку на горячую линию отряда, что позволит направить больше ресурсов на решение вопросов, с которыми бот не справится.

«Для нас жизненно важно постоянно развиваться, участвовать в системных партнерствах, привлекать опыт крупного бизнеса и возможности современных технологий. Ранее наша трехсторонняя коллаборация с „ВКонтакте“ и „Билайном“ показала отличные результаты в рамках создания и продвижения третьего сезона документального сериала „Неспокойные ночи. Лиза Алерт“», — отметил председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Источник фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Тогда, по его словам, совместными усилиями удалось достичь серьезных охватов по аудитории. Новый проект, по мнению Сергеева, тоже поможет привлечь новых волонтеров.

Чтобы запустить бот, можно отправить ему слово «Привет». По словам представителей «ВКонтакте», бот оказывает помощь здесь и сейчас и это его главная особенность.

Это работает следующим образом: если у пользователя, к примеру, есть информация о пропавшем человеке, то через чат-бот он может оперативно выйти на связь с модератором. Помимо этого, бот может дать советы о том, что делать, если пропал человек, как стоит поступать в экстренных ситуациях, в том числе при встрече с потерявшимися детьми и пожилыми людьми.

Чат-бот также следит за актуальными поисками и помогает присоединяться к ним новым добровольцам.