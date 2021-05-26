Чат-бот для «отмаливания» просмотра порно появился в Telegram. Его создатели раскрыли свою цель

В мессенджере Telegram появился чат-бот, который дает рекомендации по «отмаливанию» просмотра порно. Его создатели в разговоре с «360» объяснили принцип его работы и рассказали, зачем это было нужно.

«Мы хотели обратить [на себя] внимание, поэтому обратились к такой теме, но, изучая этот вопрос, мы поняли, что действительно большое количество верующих людей не могут удержаться от просмотра порнографии, потому что порнография очень доступна в интернете, и зачастую они испытывают чувство вины. Это чувство вины такое сильное, что они даже стесняются обратиться с этим к священнику. Для некоторых людей это просто неприемлемо. Что-то очень сложное, очень постыдное, с чем даже сложно прийти в церковь», — поделился автор идеи создания бота, проджект-менеджер Станислав Элис.

Собеседник отметил, что люди какие-то вещи не могут доверить другому человеку, но могут доверить роботу, потому что он анонимный и не имеет собственного мнения. Это и подтолкнуло к созданию бота. Элис подчеркнул, что его изобретение — это не повод не ходить в церковь, а лишь стимул для того, чтобы сделать первый шаг. К созданию электронного советника, который подбирает регламент покаяния после просмотра порно, привлекли краснодарского священника-тиктокера Константина Мальцева.

Батюшка рассказал «360», что проконсультировал создателей бота по основным молитвам.

«Я им порекомендовал основные молитвы, которые, по сути, в свободном доступе есть. <…> На вопрос ответил так же, как и всем, если бы спросили. Просто они это все сформировали в чат-боте, ну и указали, что там поэтапно в начале в любом случае надо идти на таинство исповеди, если не имеете возможности, то вот пока молитв подборка», — раскрыл суть своих консультаций Мальцев и назвал этот проект электронным молитвословом.

Этот чат-бот предлагает указать пользователю время, проведенное за просмотром порно. Потом он выдает подборку молитв, которые нужно читать столько же, сколько времени человек потратил на видео.