Общество 14 февраля 2023, 13:59 Часы на башне кремля восстановят в Нижнем Новгороде

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В столице Приволжского федерального округа завершилась разработка проекта по восстановлению часов на Часовой башне Нижегородского кремля. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на управделами облправительства.

По данным RT, воссоздать исторический механизм с 17-часовым циферблатом планируют в течение полугода со дня подписания договора.

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Отмечается, что возле Часовой башни также появится смотровая площадка. Для защиты достопримечательности от повреждений часы огородят барьером из оргстекла.

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