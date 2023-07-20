20 июля 2023, 11:51
Частота детонации на полигоне в Крыму снизилась
МЧС Крыма: частота детонации на военном полигоне в Кировском районе снизилась
Ситуация на военном полигоне в Кировском районе Крыма начала стабилизироваться, детонация происходит гораздо реже. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«Зафиксировали снижение частоты детонации на военном полигоне в Кировском районе, ситуация стабилизируется», — сказано в сообщении.
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В ведомстве подчеркнули, что в министерстве обороны готовы приступить к проверке территории на полигоне. После этого населению близлежащих сел дадут последующие рекомендации.
Пожар на полигоне в Кировском районе начался утром в среду, 19 июля. Глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что для безопасности людей власти перекрыли участок трассы «Таврида», писал RT.
Также экстренные службы эвакуировали жителей четырех сел, расположенных неподалеку от полигона. Всего в пункты временного размещения вывезли более двух тысяч человек.
Ранее в командовании ВСУ фактически признали причастность к нанесению удара по военному полигону.
МЧС РФ
Крым
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