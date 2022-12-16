Эксклюзив 16 декабря 2022, 22:02 «Часто прилетает». Житель Донецка рассказал об атаках ВСУ Житель Донецка: люди боятся ехать в Ворошиловский район из-за частых обстрелов

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Житель Донецка Юрий продает домашний текстиль в центре города. Он живет в прифронтовом Киевском районе, который часто подвергался атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В беседе с «360» он рассказал, что раньше приезжал в центр отдохнуть от постоянных обстрелов, но сейчас здесь стало неспокойно.

«Часто прилетает, и очень густо прилетает. Страшно, в общем. Намного людей меньше стало. Многие поуезжали», — сказал он.

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Его магазин стал одним из немногих, который не закрылся после обстрелов по центру города. Он продолжил работу, несмотря на организационные проблемы и постоянную опасность.

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«Здесь намного чаще стало прилетать. И намного более разрушительно», — уточнил Юрий.

По его словам, раньше центр Донецка был гораздо безопаснее. Он спокойно чувствовал себя на работе. Сейчас мужчина отдыхает дома — в Киевском районе города, где по сравнению с центром стало меньше прилетов.

«Такая ситуация была. Вот у нас кондиционер нужно было летом починить. Ну там видимо что-то прилетело, у нас окно разбилось все. Ребята по ремонту кондиционеров говорят: „Мы к вам туда не поедем“», — пояснил мужчина.

Теперь не только они, но и многие боятся ехать в Ворошиловский район, заключил Юрий.

Вооруженные силы Украины продолжают вести массированные атаки Донецка. Вечером 16 декабря украинские боевики обстреляли Петровский район города. Они выпустили порядка 15 ракет из БМ-21 «Град».