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    21 января 2021, 23:44

    Перечислены преимущества соцработников перед частными сиделками

    Алена Макаренко

    Обезопасить пенсионеров от недобросовестных сиделок возможно. Так считает юрист, автор проекта «Защитим старшее поколение от мошенников!» Ирина Гайворонская, сообщило «Радио 1».
    Перечислены преимущества соцработников перед частными сиделками

    Для найма сотрудников по уходу за пожилыми нужно обратиться в социальную службу. У нанимателя нет возможности проверить сведения о работнике, особенно это касается мигрантов. Именно поэтому уход за пожилым родственником стоит доверять только государственной социальной службе.

    Социальные работники имеют ряд преимуществ перед частными сиделками. Первые проходят психолого-психиатрическую экспертизу, с ним заключается официальный договор, в котором прописаны все условия для оказания помощи. Также представитель соцслужбы получил соответствующие образование и подготовку. Кроме того, человек заключает договор с социальным департаментом и с нанимателями. В нем зафиксировано время прихода и ухода, какие действия необходимо проводить с пожилым человеком, на какие темы можно и нельзя разговаривать.

    «Этот социальный работник морально поддерживает пожилого человека, заставляет его делать какие-то физические упражнения, настраивает его на то, что нужно жить, заботиться о своем здоровье», — рассказала юрист.

    В Московской области вызвать сиделку можно через мобильное приложение, отметило ИА Nation News. С 2017 года в регионе действует мобильная система социального патронажа. Стоимость этой услуги не будет выше, чем у частника.