Перечислены преимущества соцработников перед частными сиделками

Для найма сотрудников по уходу за пожилыми нужно обратиться в социальную службу. У нанимателя нет возможности проверить сведения о работнике, особенно это касается мигрантов. Именно поэтому уход за пожилым родственником стоит доверять только государственной социальной службе.

Социальные работники имеют ряд преимуществ перед частными сиделками. Первые проходят психолого-психиатрическую экспертизу, с ним заключается официальный договор, в котором прописаны все условия для оказания помощи. Также представитель соцслужбы получил соответствующие образование и подготовку. Кроме того, человек заключает договор с социальным департаментом и с нанимателями. В нем зафиксировано время прихода и ухода, какие действия необходимо проводить с пожилым человеком, на какие темы можно и нельзя разговаривать.

«Этот социальный работник морально поддерживает пожилого человека, заставляет его делать какие-то физические упражнения, настраивает его на то, что нужно жить, заботиться о своем здоровье», — рассказала юрист.

В Московской области вызвать сиделку можно через мобильное приложение, отметило ИА Nation News. С 2017 года в регионе действует мобильная система социального патронажа. Стоимость этой услуги не будет выше, чем у частника.