Частным школам и кружкам Москвы порекомендовали сделать двухнедельный перерыв в работе

Частным школам и кружкам Москвы лучше уйти на двухнедельные каникулы. С такой инициативой выступили столичные власти в лице мэра города Сергея Собянина.

В своем блоге мэр столицы уточнил, что частные заведения не обязывают закрыться на две недели, но рекомендуют им сделать это.

«Продолжать работать в обычном режиме им неудобно. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования. А в частные секции и кружки ходят дети из городских школ», — объяснил Сергей Собянин.

Одновременная пауза в работе всех детских учреждений поможет в профилактике распространения коронавируса и в организации каникул для школьников. Собянин добавил, что многие частные детские заведения Москвы уже последовали этому совету.

В России второй день подряд регистрируют более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. В Москве число заболевших составляет 3229 человек. В тройке антирейтинга также Санкт-Петербург, где нашли вирус у 456 жителей, и Подмосковье — в регионе обнаружили 395 заболевших COVID-19. RT сообщает, что за день из больниц выписали 6699 человек, выздоровевших после коронавирусной инфекции.