Частный космодром построят в Дагестане

Компания Success Rockets запланировала строительство частного космодрома на севере Дагестана. Проект планируют завершить к 2025 году. Инвестиции составят 600 миллионов рублей.

«Частная российская космическая компания Success Rockets выразила намерение и заключила соглашение о строительстве первого частного космопорта Европа в Республике Дагестан. Партнером выступила АО „Корпорация развития Дагестана“. <...> На площадке будут размещены две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром, а также гостиница для туристов и работников», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Строительство космодрома увеличит число высокотехнологичных производств, рабочих мест и поможет развитию туризма в регионе.

Генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров объяснил, что с космодрома будут запускать сверхлегкие ракеты. В России нет ни одной гражданской площадки, с которой это можно делать. Ракеты такого типа будут доставлять на орбиту Земли спутники. Стоимость одного запуска составит 2,8 миллиона долларов.

Генеральный директор «Корпорации развития Дагестана» Артур Алибеков отметил, что Success Rockets использует в своей работе экологичные технологии.