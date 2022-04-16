Вице-мэр Москвы Ефимов: частный детсад в Басманном районе переведен на льготную ставку аренды

Частный детский сад в Басманном районы Москвы — участник городской программы теперь будет платить за аренду один рубль за один квадратный метр в год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что инвестор выполнил все нормативы городской программы «Объекты образования за рубль» (действует в Москве с 2013 года). На сегодняшний день в Москве заключено уже 28 договоров аренды нежилых помещений по этой программе, 21 из них перевели льготную ставку.

«Город сдает в аренду на специальных торгах помещения для размещения частных образовательных учреждений. После приведения объекта в надлежащий вид для него устанавливают арендную плату один рубль за квадратный метр в год», — описал суть программы Ефимов.

«Ежегодная экономия на арендных платежах по таким соглашениям в совокупности составляет более 440,2 миллиона рублей. Остальные объекты находятся на различных стадиях готовности», — рассказал вице-мэр.

Победителем городских специализированных торгов по аренде здания на Гольяновской улице, дом 7, строение 6 стала компания «1 Первый Детский». Образовательное учреждение находится в строении общей площадью 947,1 квадратного метра. Здание было построено в 1954 году недалеко от Семеновской набережной реки Яуза.

«Исходя из площади, годовая арендная плата для предпринимателя составит 947,1 рубля», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам руководителя проекта «СкандиСад» Юрия Василенко, в садик ходят более 30 детей. В основе его концепции — скандинавский подход в воспитании и развитии детей. Воспитанники много гуляют, часть занятий для них проводят на открытом воздухе, поэтому наличие собственной территории имело принципиальное значение.

«Здание и территория на улице Гольяновская идеально вписываются в нашу концепцию. Мы планируем участвовать в следующих аукционах „Рубль за квадрат“, поскольку находим данный формат достаточно выгодным по сравнению с покупкой готового объекта или арендой на вторичном рынке», — добавил Власенко.

В рамках городской программы «Объект образования за рубль» поводят специализированные торги по аренде, в которых могут принять участие юридические лица.

Победитель аукциона после заключения договора должен оформить лицензию на образовательную деятельность, а затем в установленный срок провести косметический, капитальный ремонт или реконструкцию помещения. Помимо этого, участник программы должен выполнить ряд требований столичного департамента образования и науки и ежегодно подтверждать соответствие им.