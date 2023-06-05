05 июня 2023, 18:43
Частный детектив объяснил, как можно навредить репутации человека через интернет
Сотрудник «Секретного дела»: больше всего могут навредить статьи в интернет-изданиях
Частный детектив из агентства «Секретное дело» рассказал, какие способы могут помочь подпортить репутацию человека в интернете. Об этом сообщил сайт «Страсти».
По его словам, достаточно несколько негативных отзывов или статьей от журналистов, чтобы сделать репутацию негативной.
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«Еще больше могут навредить статьи в интернет-изданиях или обсуждения на профильном форуме, которые стали частью сюжета журналиста. Все это будет сопровождать вас или ваш проект в интернете», — сообщил детектив.
Еще один вариант — это найти автомобиль должника. После того, как машина найдена, она опечатывается и уезжает на торги в счет долгов людей, которые не могли добиться справедливости. А в это время должник недоумевает, каким образом его получилось переиграть, добавил частный детектив.
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