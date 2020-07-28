Частных секьюрити предложили страховать при оказании содействия полиции
Анатолий Выборный, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, в беседе с «Парламентской газетой» рассказал, что в Госдуме предложили внести изменения в законопроект о частной охранной деятельности.
По словам депутата, частные секьюрити зачастую первыми приходят на помощь полиции, обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях. А также несут ответственность за травмы и испорченное имущество.
«Мы считаем, что, привлекая частных охранников для решения, по сути, государственной задачи — обеспечения правопорядка, именно государство должно гарантировать им выплату компенсаций», — заявил Выборный.
Он пояснил, что ущерб, полученный охранником, предполагается возмещать с помощью механизма страхования. Соответствующий договор будет заключаться с каждым секьюрити индивидуально на время проведения мероприятий по обеспечению безопасности граждан.