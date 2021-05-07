«Газпром» назвал условия бесплатной газификации частных домов

Россияне смогут бесплатно провести газ в свои дома, если площадь строения не превышает 300 квадратных метров. Условия газификации пояснил телеканалу «Россия 1» генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Региональный оператор будет обязан построить весь газопровод прямо до границы земельного участка.

«То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — подчеркнул Густов.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил до 2023 года обеспечить бесплатный подвод газа к домовладениям. Это касается потребителей — физических лиц, у которых максимальный часовой расход газа составляет до семи кубометров в час. Граница принадлежащего им земельного участка должна быть удалена максимум на 200 метров от газораспределительной сети.

В Можайском городском округе уже этим летом заработает большой газопровод. Его протянут на 14,8 километра в деревне Горетово. Голубым топливом обеспечат более тысячи жителей.