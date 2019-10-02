Частных домов в Подмосковье стало больше. Объемы их строительства увеличились в 18 раз за год

За девять месяцев 2019 года в Московской области введены в эксплуатацию 18 508 индивидуальных жилых домов. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель составлял 1023 жилых дома, количество введенных в эксплуатацию домов выросло в 18 раз.

Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов осуществляется на основании уведомлений об окончании строительства, которые направляются гражданами на портале государственных услуг Московской области.

«Во-первых, с переходом услуг в электронный вид стало значительно проще подавать уведомления, заявителям доступны ознакомительные материалы, презентации по вопросам получения услуги, а также можно получить онлайн-консультацию о порядке предоставления услуги или поучаствовать в вебинаре. Во-вторых, такая динамика связана с тем, что после 3 августа 2018 года, в целом, была значительно упрощена процедура оформления ИЖС», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

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Наибольшее количество домов строится в Истре. На этот городской округ приходится 286 тысяч квадратных метров жилья. На втором месте — Одинцово, площадь вводимых домов здесь 289 тысяч квадратных метров. Замыкает тройку лидеров Солнечногорск — 247 тысяч квадратных метров. В среднем на каждый из перечисленных городских округов приходится по 20% от вводимого жилья.

В десятку муниципальных образований-лидеров по вводу ИЖС также вошли Чехов, Домодедово, Дмитровский городской округ, Раменский городской округ, Мытищи, Воскресенский округ и Наро-Фоминск.

Всего в Московской области с начала года было введено в эксплуатацию около 3 миллионов квадратных метров жилья в составе индивидуальных жилых домов.