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    27 января 2021, 20:01

    Частных детективов осудят за нарушение тайны телефонных переговоров в Новосибирске

    Артур Блянихов

    В Новосибирской области перед судом предстанут два сотрудника частного детективного агентства и два местных жителя, которых обвинили в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом сообщил «Царьград».

    Отмечается, что детективы при содействии двух мужчин и третьего лица получали сведения о телефонных соединениях одного из абонентских номеров. Кроме того, эти двое горожан передавали детализацию телефонных счетов 11 абонентов заинтересованным лицам.

    «Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд», — уточнили в областном следкоме.