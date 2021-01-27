Частных детективов осудят за нарушение тайны телефонных переговоров в Новосибирске
В Новосибирской области перед судом предстанут два сотрудника частного детективного агентства и два местных жителя, которых обвинили в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом сообщил «Царьград».
Отмечается, что детективы при содействии двух мужчин и третьего лица получали сведения о телефонных соединениях одного из абонентских номеров. Кроме того, эти двое горожан передавали детализацию телефонных счетов 11 абонентов заинтересованным лицам.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд», — уточнили в областном следкоме.