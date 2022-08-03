Совет депутатов Жуковского назвал частной поездку на крыше поезда

В Подмосковье заметили необычный поезд. Местные депутаты накрыли столы прямо на крыше движущегося состава. Поездка попала на видео и разлетелась по соцсетям. В Совете депутатов Жуковского «360» заявили, что это был не банкет, а частное мероприятие.

«Это не РЖД. Это частная территория, частные вагоны, частные пути, частная жуковская организация. Мероприятие Совета депутатов, не банкет. Это было в нерабочее время», — заявили в организационно-правовом отделе СД.

Кадры с места неофициального мероприятия Совета депутатов Жуковского Telegram-каналу «Подмосква» прислали подписчики. На них видно, что на крыше вагона расставили сиденья и накрыли столы с напитками и закуской. За столом собрались гости. Они одеты в джинсы и футболки и совсем не похожи на депутатов.

Вагон прицепили к составу последним. Поезд медленно проехал мимо шиномонтажа и овощной базы сначала в одну сторону, потом в обратную. Гости весело фотографировались, а прохожие удивленно смотрели на них.