Частные клиники и аптеки лишились популярной вакцины от гриппа

В частных клиниках и аптеках до конца октября не будет продаваться популярная четырехвалентная вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри». Все дело в том, что производитель препарата заточен на поставках вакцины в государственные учреждения в рамках ОМС.

«Это связано с решениями руководства страны по серьезному увеличению охвата вакцинацией: до 60% всех граждан и 75% — из групп риска», — рассказали в компании «Форт», которая производит вакцину.

Многие аптечные сети и семейные клиники сообщили об отсутствии вакцины, передает РБК.

«Мы не сможем удовлетворить желания пациентов, которые привыкли получать качественные услуги в определенных местах, которым доверяют», — поделился директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов.

Представитель аптечного агрегатора «Мегаптека.ру» также сообщил изданию, что последнюю упаковку они продали еще в мае. По данным консалтинговой компании DSM Group, в аптеках можно найти только трехвалентную вакцина «Ультрикс». Но она почти не пользуется спросом.

По словам Алексея Парамонова, у вакцины «Ультрикс» есть несколько преимуществ. В ней содержится полноценное количество антигенов без адъювантов, которые усиливают иммунный ответ. Также препарат можно спокойно использовать и детям, и взрослым. Тем не менее эксперт считает, что необязательно пользоваться только этой прививкой. Например, есть такой же качественный препарат «Совигрипп».

Возобновление поставок вакцины ожидается на конец октября. Однако сроки переносились уже несколько раз.