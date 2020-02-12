Частные инвесторы оставили жителей Ижевска без денег

Надежда Хамраева обратилась к частному кредитору Илье Новокрещенову, чтобы взять кредит для ИП. Женщина соблюдала сроки и платила деньги вовремя. Однако Новокрещенов подал на нее в суд за просрочку, когда по одному из пяти договоров осталось внести 288 тысяч рублей.

«Я написала заявление в полицию и в прокуратуру о том, что мне создают искусственный долг. Никаких мер принято не было», — пояснила Хамраева.

В возбуждении уголовного дела потерпевшей отказали, а в Прокуратуре Удмуртской Республики и СУ УМВД Ижевска пообещали проверить незаконную предпринимательскую деятельность.

Адвокат пострадавшей Дмитрий Белышев заметил, что показания Хамраевой и Новокрещенова сильно различаются, поэтому разобраться в деле сложно.

От деятельности частного инвестора пострадала не только Надежда. Николай Шишкин и Анастасия Кокина чуть не лишились собственного жилья.

«Сейчас я осталась сиротой с долгами и расшатанными нервами. Другие пострадавшие от кредитора говорят, что он может подавать новые иски на старые договоры, если находит какие-то лазейки в документах, через которые можно снова требовать выплату денег. Я этого очень боюсь. Но еще сильнее я хочу найти того человека, который привел меня к Новокрещенову. Он половине города должен и, скорее всего, не одну меня подставил через кредитора», — добавила Кокина.