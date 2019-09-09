Частную школу на 350 мест построят в Черноголовке

Земельный участок площадью 2 гектара в городском округе Черноголовка одобрен Минмособлимуществом для строительства частной школы на 350 мест. Об этом рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Компания «Август» построит частную школу на улице Центральной между проектируемым Домом культуры и спорткомплексом. Поступление в школу будет проходить на конкурсной основе. По данным администрации округа, инвестор планирует разработать систему грантов для компенсации затрат на обучение талантливых детей из малообеспеченных семей.

Проект школы был представлен губернатору Московской области в марте 2019 года, а к концу августа были соблюдены все процедуры для реализации проекта. Ранее министерством было согласовано изменение вида разрешенного использования земли для получения разрешительной документации на строительство.